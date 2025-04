Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Grill setzt Garage in Brand

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, um kurz nach 19:00 Uhr, kam es in der Sinsheimer Gutenbergstraße zu einem Brand einer Garage. Zuvor hatte ein 57-Jähriger zusammen mit seiner 52-jährigen Ehefrau vor besagter Garage gegrillt. Im Anschluss wurde der Grill durch die Ehefrau mit Wasser abgelöscht, in die Garage gestellt und die Örtlichkeit verlassen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte kurze Zeit später allerdings austretenden Rauch aus der Garage und verständigte die Feuerwehr.

Nachdem die Feuerwehr nicht nur Rauch, sondern lodernde Flammen im Eingangsbereich feststellte, musste jene sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Brandobjekt verschaffen, um das Feuer erfolgreich löschen zu können.

Durch den Brand und die vorausgehende starke Rauchentwicklung wurde das gesamte Objekt in Mitleidenschaft gezogen und darin befindlichen Arbeitsmaschinen und Baustoffe teilweise komplett zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000EUR geschätzt.

