Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes mit Eiern, Mehl und Fisch regelrecht "paniert"

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hockenheimer Gleisstraße der Mercedes eines 21-Jährigen mit Eiern beworfen. Zudem konnten auf dem Fahrzeug noch Spuren von Fischresten und Mehl festgestellt werden. Der Pkw wurde mit den genannten Gegenständen beinahe vollständig be- bzw. verschmutzt. In diesem Zustand entdeckte der Halter sein Fahrzeug, in den frühen Morgenstunden. Scheinbar kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu solchen Aktionen, gegenüber dem Fahrzeughalter. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt. Das verständigte Polizeirevier Hockenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem / den Täter (n).

Der eingetretene materielle Schaden am Fahrzeug scheint eher gering auszufallen und kann letztlich durch eine Reinigung behoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell