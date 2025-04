Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Freitagabend, um kurz vor 19:00 Uhr, ereignete sich in der Heidelberger Hauptstraße (Höhe der Heiliggeistkirche), ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 81-jährige Audi-Fahrerin touchierte hierbei zunächst bei einem Abbiegevorgang eine Beschilderung eines ansässigen Lokales. Daraufhin stieg der Beifahrer der Fahrzeuglenkerin aus, um nach dem beschädigten Schild zu schauen. Scheinbar ohne zuvor das geführte Automatik-Fahrzeug auf die vorgesehene "P"-Stellung zu schalten, stieg die 81-jährige Frau dann auch noch aus. Just in diesem Moment rollte der Audi rückwärts, riss die beiden ausgestiegenen Fahrzeug-Insassen zu Boden und touchierte dabei auch noch einen beinahe auf gleicher Höhe befindlichen Toyota einer 60-jährigen Frau. Glücklicherweise erlitten die beiden Insassen des Audis bei dem Unfallgeschehen nur leichte Verletzungen, welche in einer umliegenden Klinik im weiteren Fortgang behandelt wurden. An den beiden beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden, in bislang nicht bekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch die Unfallspezialisten des Verkehrsdienstes Heidelberg.

