LPI-G: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Gera (ots) - Gera: Am Montag, den 24.03.2025, befuhr eine 61-jährige Fahrerin eines PKW Renault die Zoitzbergstraße, um auf die B92 in Richtung Innenstadt aufzufahren. Hierfür hielt diese an der roten Ampelanlage verkehrsbedingt an. Nach vorliegenden Informationen bemerkte eine 79-jährige Fahrerin eines PKW Nissan die verkehrsbedingt wartende 61-Jährige zu spät und fuhr dieser auf. Es kam zum Unfall, wodurch die ...

mehr