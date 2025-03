Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Verkaufsraum

Gera (ots)

Ronneburg: Im Zeitraum vom 21.03. zum 24.03.2025, stiegen unbekannte Täter über das Dach eines Gewerbeobjektes in der Straße Am Kühlen Grund in die Verkaufs- und Personalräume anliegender Gewerbe ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigten die Täter den Zwischenboden des Objektes, um in den Verkaufsraum einer Fleischerei zu gelangen. Hieraus entwendeten die Unbekannten Bargeld im zweistelligen Bereich, Getränkeflaschen, Schlüssel und Büroartikel. Aus den anderen anliegenden Gewerben wurde nach derzeitigen Stand nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum gemacht haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die Polizei wenden (Bezugsnummer 0076103/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell