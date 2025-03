LPI-G: Brand in Seelingstädt

Gera (ots) - Gera: Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 20.03. - 21.03.2025 gewaltsam Zutritt zum Gebäude eines Berufs- und Fortbildungszentrums in der Tschaikowskistraße. In diesem Zusammenhang verursachte der Täter diversen Sachschaden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können zum Beutegut noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0073802/2025) und nimmt Zeugenhinweise ...

