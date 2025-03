LPI-G: Schwerer Motorradunfall

Gera (ots) - Großenstein: Im Zeitraum vom 20.03. bis 23.03.2025 kam es in Mückern mehrfach zu Bränden. Am 22.03.2025 gegen 17:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Holzlager in Brand stände (Bezugsnummer 0074538/2025). Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand auf dem Privatgrundstück der 70-jährigen Anwohnerin schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Eine weitere Anwohnerin aus Mückern stellte am 23.03.2025 auf ihrem Grundstück ...

