Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Gera (ots)

Gera: Am Montag, den 24.03.2025, befuhr eine 61-jährige Fahrerin eines PKW Renault die Zoitzbergstraße, um auf die B92 in Richtung Innenstadt aufzufahren. Hierfür hielt diese an der roten Ampelanlage verkehrsbedingt an. Nach vorliegenden Informationen bemerkte eine 79-jährige Fahrerin eines PKW Nissan die verkehrsbedingt wartende 61-Jährige zu spät und fuhr dieser auf. Es kam zum Unfall, wodurch die Renault-Fahrerin verletzt wurde. Sie musste folglich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell