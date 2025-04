Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Derzeit befinden sich der Rettungsdienst und die Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der K9710/Gaiberger Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind an dem Unfall zwei Fahrzeuge beteiligt. Die K9710 ist aktuell ist aktuelle an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Über das Ausmaß des Unfalls oder Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

