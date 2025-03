Polizei Münster

POL-MS: Mit mittlerem Bildungsabschluss zur Polizei - Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf

Am Mittwoch, 12.03.2025, um 18 Uhr findet auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße eine Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Münster statt.

Der Einstieg in den Polizeiberuf NRW ist mit Abitur, Fachabitur, beruflicher Qualifikation und auch mit mittlerem Bildungsabschluss möglich.

Die Personalwerber geben Einblicke in den Beruf, informieren über die Voraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven.

Die Informationsveranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de ist erforderlich. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer weitere Informationen per E-Mail.

Weitere Termine von Messen und Informationsabenden, bei denen unsere Personalwerber einen Einblick geben und Fragen beantworten, gibt es auf unserer Internetseite.

