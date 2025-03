POL-MS: Einladung - Wochen gegen Rassismus 2025 - Eine besondere Fotoausstellung im Polizeipräsidium Münster

Münster (ots) - Nachdem am Donnerstagabend (06.03., 21 Uhr - 21.15 Uhr) ein Unbekannter eine 82-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in Wolbeck am Vom-Ascheberg-Weg beraubt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein unbekannter Mann durch die Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus und betrat das Schlafzimmer, während die 82-Jährige im Bett lag. Nach Angaben der ...

mehr