Polizei Münster

POL-MS: 82-Jährige in Wohnhaus beraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (06.03., 21 Uhr - 21.15 Uhr) ein Unbekannter eine 82-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in Wolbeck am Vom-Ascheberg-Weg beraubt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein unbekannter Mann durch die Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus und betrat das Schlafzimmer, während die 82-Jährige im Bett lag. Nach Angaben der Geschädigten forderte er unter Vorhalt eines Messers Geld. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Letztlich war ihr der Täter jedoch überlegen, sodass sie ihre Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag aushändigte und der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Seniorin wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Sie beschrieb den Täter als auffällig klein, etwa 1,60 Meter. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Hose und vermutlich einem grauen Kapuzenpullover gewesen sein.

Die Polizei setzte für Fahndungsmaßnahmen auch einen Polizeihubschrauber ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell