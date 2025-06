Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Diebe stehlen Werkzeug aus Bulli.

Lippe (ots)

In der Straße Schäferberg in Lieme gingen bislang Unbekannte zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen (13. - 16.06.2025) einen geparkten VW Crafter an. Wie genau die Diebe ins Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten daraus zahlreiche Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 Euro und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

