Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Autofahrerin flüchtet bei Verkehrskontrolle - Polizist mitgeschliffen und verletzt.

Lippe (ots)

Durch die Flucht einer Autofahrerin vor einer Polizeikontrolle wurde am Samstagabend (14.06.2025) ein Polizist verletzt. Ein Streifen-Team hielt die Frau im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der B1 zwischen Vahlhausen und Belle gegen 22.15 Uhr an und der Beamte forderte sie durch das geöffnete Fenster auf, ihre Papiere zu zeigen. Die 32-Jährige gab stattdessen Gas, um in Richtung Blomberg zu flüchten. Dabei wurde der 29-jährige Polizist von dem VW T-Roc zunächst ein Stück mitgeschliffen und sein Fuß wurde vom Wagen überfahren, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, er war nicht mehr dienstfähig. Kurz darauf konnte die Autofahrerin in Barntrup von Einsatzkräften aus Niedersachsen gestoppt werden, die bei der Fahndung nach der Flüchtigen unterstützten. Sie brachten die Frau zur Polizeiwache nach Detmold. Ihr VW wurde beschlagnahmt. Auch eine Sicherstellung ihres Führerscheins ist angeordnet worden. Gegen die 32-Jährige aus Laatzen wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

