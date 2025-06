Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Junge Männer in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen konnte die Polizei vier tatverdächtige Männer stellen - drei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Eine Zeugin meldete der Polizei einen Einbruch in ihre Garage. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und stahlen zwei Rennräder und ein Pedelec. Eine Überwachungskamera habe um 01:00 Uhr in der Nacht zu Freitag ausgelöst. Ihr Pedelec habe sie unweit ihres Wohnhauses orten können. Die Einsatzkräfte fuhren zur angegebenen Stelle und konnten vier Männer antreffen, die beim Anblick der Polizei teils die Flucht ergriffen. Die Beamtinnen und Beamten konnten die Männer stellen. Auch die Fahrräder konnten auf dem Grundstück aufgefunden und sichergestellt werden. Die Männer(19-25 Jahre alt, die in Herten wohnen oder sich dort aufhalten, wurden vorläufig festgenommen und kurze Zeit später auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum einem Haftrichter vorgeführt. Drei Männer (2 x 19 Jahre und 1x25 Jahre)sind mittlerweile in U-Haft.

Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats dauern an.

