POL-PDPS: VW-Bus besprüht - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Schmierfink beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Bogenstraße abgestellten Multivan. Der Fahrzeughalter bemerkte am Dienstagmorgen (03.06.2025) um kurz nach 8 Uhr, dass die Beifahrerseite seines VW mit Sprühfarbe beschmiert worden ist. Vermutlich mit derselben Sprühfarbe wurde in der Nähe auch ein Glascontainer mit den Buchstaben "FD" besprüht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

