Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrssicherheit im Blickpunkt der Polizei

Pirmasens/Zweibrücken/Dahn/Waldfischbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Pirmasens beteiligten sich am 03.06.2025 an der länderübergreifenden Sicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick". Im Fokus des diesjährigen Aktionstages stand hierbei die gegenseitige Rücksichtnahme auf den Straßen. Vor allem Kinder sind sich den Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht vollumfänglich bewusst, weshalb der diesjährige Schwerpunkt auf den jungen Menschen lag. Mehrere Einsatzkräfte überwachten im gesamten Zuständigkeitsbereich der Direktion, insbesondere vor Kindergärten und Grundschulen, den Fußgänger- und Autoverkehr, zu den Bring- und Abholzeiten. In einigen Ausnahmefällen konnte eine mangelhafte Sicherung der transportierten Kinder in den Fahrzeugen festgestellt werden. Entweder waren falsche oder keine Kindersitze vorhanden sowie falsch angelegte Gurte wurden festgestellt. Insgesamt zieht die Polizei jedoch eine positive Bilanz des Einsatzes. |krä

