Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Einbrecher flüchten vor den Augen des Bewohners

Recklinghausen (ots)

Auf der Hervester Straße wurde am Samstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Als der Bewohner gegen kurz nach 20 Uhr mit seinem Fahrzeug nach Hause kam, sah er, wie drei Personen aus dem Küchenfenster des Hauses sprangen und mit einem Auto flüchteten. Der Mann fuhr kurz hinterher. Wenig später konnten Polizeibeamte den Opel Corsa auf der Breite Straße in Marl finden - das Auto wurde sichergestellt. Kennzeichen befanden sich nicht mehr an dem Fahrzeug. Eine Zeugin hatte außerdem beobachtet, wie drei Männer aus dem Auto gestiegen waren und weggelaufen sind. Die Zeugen-Beschreibungen der Täter gehen etwas auseinander, zusammengefasst ergibt sich daraus: Täter 1) 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,85m groß, korpulent, schwarze (kurze) Haare. Täter 2) und 3) etwa 20 bis 25 Jahre alt, (kurze) dunkle Haare, beide maskiert mit schwarzen Skimasken. Zwei Täter waren demnach komplett schwarz gekleidet. Einer der Täter trug möglicherweise helle Kleidung (Sakko und T-Shirt).

Die Täter hatten zuerst versucht, ein Flurfenster aufzuhebeln. Nachdem das nicht geklappt hatte, wurde die Scheibe des Fensters eingeschlagen. Im Haus wurden alle Wohn- und Schlafräume und die dortigen Schränke durchsucht. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der Spuren laufen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell