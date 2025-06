Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Diebstähle auf Waldfriedhof in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Im Laufe des 06.06.2025 (Freitag) zeigten mehrere Bürger Diebstähle von Gräbern auf dem Waldfriedhof in Schifferstadt an: Demnach wurden in den vergangenen Tagen jeweils Gegenstände wie z. B. Grabschalen aus Bronze oder Kupfer entwendet. Mögliche weitere Geschädigte, aber auch etwaige Zeugen der Taten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell