Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend wurde ein Junge von einem Auto erfasst und leicht verletzt - der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein Auto von der Marienstraße in die Almastraße. Dann wendete der unbekannte Fahrer im dortigen Wendehammer und fuhr zurück. Er kollidierte mit einem 7-Jährigen aus Gladbeck und flüchtete laut mehreren Zeugenhinweisen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Horster Straße. Ein Krankenwagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Er wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 18-25 Jahre alt - schwarze, lockige Haare - schwarzer Bart - Ohrring im linken Ohr

Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau gesessen haben:

- 18-25 Jahre alt - schwarze glatte Haare

Bei dem Auto könnte es sich um einen Opel Corsa mit einem Kennzeichen aus Gelsenkirchen gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell