POL-RE: Marl: Mann überfallen - Täter flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Autohaus an der Straße "Zu den Lippewiesen" bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (17:30 Uhr) bis Samstag (09:30 Uhr) ein Fenster des Autohauses auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus einem Büro nahmen sie mehrere Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigungen und Überführungskennzeichen ...

mehr