Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht auf Alleestraße

Recklinghausen (ots)

Am Pfingstmontag (13:30 Uhr - 20:45 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Fiat 500. Der Fiat stand zum Unfallzeitpunkt an der Alleestraße. Der entstandene Sachschaden befindet sich am vorderen linken Stoßfänger und wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell