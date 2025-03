Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand auf der Wiese am Sportplatz der Grundschule

Straufhain (ots)

Am 21.03.2025 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Flächenbrand an der Grundschule Streufdorf. Zum Tatzeitpunkt hielten sich dort 5 minderjährige Personen auf. Einer dieser Minderjährigen hatte einen Feuerwerkskörper bei sich. Es handelte sich um eine Biene, welche nach dem Anzünden in die Luft steigt. Jedoch entzündete der Feuerwerkskörper eine Wiese. Auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern kam es zu einem Flächenbrand. Ein Zeuge, der am Brandort vorbeifuhr, bemerkte die Flammen. Er alarmierte die Feuerwehr und konnte die Minderjährigen bis zum Eintreffen der Polzei beaufsichtigen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

