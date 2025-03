Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach einem Verkehrsunfall flüchtet der Unfallfahrer zu Fuß

Schleusingen (ots)

Am 21.03.2025, vermutlich gegen 02:00 Uhr nachts, kam in Schleusingen auf der Suhler Straße ein Pkw, der Richtung Erlau fuhr,nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach eine Hecke, kollidierte mit mehreren Mülltonnen und stieß dann noch mit einem geparkten Pkw zusammen. Der geparkte Pkw wurde erheblich beschädigt. Der Unfallfahrer musste sein Kraftfahrzeug am Unfallort zurücklassen. Er flüchtete vermutlich zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, die diesen Unfall bemerkt haben, oder die eine oder mehrere Personen im Tatzeitraum in Schleusingen, auf der Suhler Straße gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell