POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Autobahn - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, kurz vor 23.00 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98 zu einem Auffahrunfall von zwei Pkws. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn A 98, als ihm zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost ein 39-jähriger Pkw-Fahrer hinten auffuhr. Dr Pkw des 28-Jährigen wurde nach rechts an die Schutzplanke abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw des 39-Jährigen wurde ebenfalls nach rechts an die Schutzplanke abgewiesen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 28-Jährige sowie sein 28-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige sei leicht alkoholisiert gewesen. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 0,3 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der Autobahn bis gegen 02.30 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

