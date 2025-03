Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 32-jähriger Mann nach Badeunfall verstorben

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 22.03.2025, kam es im Weiher im Dreiländergarten zu einem Badeunfall. In der Folge verstarb ein 32-jähriger Mann. Der 32-Jährige sowie zwei weitere Bekannte von ihm sollen sich an dem Weiher aufgehalten und in den Weiher begeben haben. Der 32-Jährige habe dann Panik bekommen und um Hilfe gerufen. Ersthelfer brachten den 32-Jährigen auf die Insel des Weihers und begannen mit der Reanimation. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 32-Jährige in eine Uniklinik geflogen, wo er später verstarb. Zu den genauen Hintergründen des Unfalles dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Lörrach an.

