LPI-J: Vandalismus im Parkhaus

Apolda (ots) - Am gestrigen Donnertag kam es in der Planstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Als dort ein Müllfahrzeug anhielt, um die am Fahrbahnrand stehende Mülltonnen zu leeren, wollte ein 28-jähriger PKW-Fahrer an dem Fahrzeug vorbeifahren. Allerdings setzte das Müllfahrzeug wieder zu Fahrt an und übersah dabei den bereits vorbeifahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW wurde dabei stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. ...

