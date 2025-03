Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Firma

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 23.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft durch das Öffnen eines Zaunes auf das Gelände einer Firma in der Rheinstraße. Im weiteren Verlauf versuchte die unbekannte Täterschaft eine Tür am Firmengebäude aufzuhebeln. Zudem wurde ein Rolltor von der unbekannten Täterschaft angegangen, was vermutlich die Alarmanlage auslöste und die unbekannte Täterschaft in die Flucht trieb. Bislang ist hier noch nicht bekannt, ob etwas aus der Firma entwendet wurde.

