POL-FR: Emmendingen: Mehrfach ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Freiburg (ots) - Breisach - Am späten Sonntagabend, 23.03.2025, gegen 22:35 Uhr, machten sich zwei bislang unbekannte Täter am Tank eines in der Straße "Wiedengrün" in Breisach geparkten LKW zu schaffen. Die Täterschaft wurde beim Abzapfen des Kraftstoffs von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet und angesprochen, woraufhin sie ohne das Diebesgut in einem weißen Transporter in Richtung Hafenstraße flüchtete. Die ...

