POL-FR: Höchenschwand: Fahrzeug steht in Vollbrand

Freiburg (ots)

Zusammen mit drei Mitfahrende war am Samstag, 22.03.2025 gegen 19.50 Uhr eine 21 Jahre alte Frau auf der B500 in nördliche Richtung unterwegs, als ihr Fahrzeug plötzlich an Geschwindigkeit verlor. Von der linken Fahrzeugseite sollen erst Rauch und anschließend Flammen zu sehen gewesen sein. Die 21-Jährige hielt das Fahrzeug an und alle Insassen verließen das Auto. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr Weilheim konnte den Brand vollständig löschen. Durch den Brand entstanden Beschädigungen am Fahrbahnbelag. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und dem Straßenbelag ist unbekannt. Die Feuerwehr Weilheim war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

