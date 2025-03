Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Oberhof: Sachbeschädigung an der Thimoshütte - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag, 21.03.2025, 20.00 Uhr und Samstag, 22.03.2025, 11.00 Uhr die Fensterläden an der Thimoshütte. Mit einem vor Ort herausgerissenen Hinweisschild wurden die Fensterläden beschädigt, bis diese sich öffnen ließen. Im Anschluss wurde mit dem Hinweisschild die Verglasung der Fenster zerstört und das Schild in den Innenraum geworfen. Weiterhin wurden Böller am Fensterrahmen gezündet. Zuvor wurde mit Gewalt versucht, die Eingangstüre zu öffnen, was nicht gelang. Auf dem Grillplatz wurde eine geschnitzte Holzfigur abgebrochen und in einer der beiden Feuerstellen zur Hälfte verbrannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

