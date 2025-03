Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Donnerstag, 20.03.2025, gegen 19:40 Uhr, wurde über Notruf ein brennendes Dach eines Einfamilienhauses in der Langgasse in Merdingen gemeldet. Rettungs- und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Merdingen sowie des Polizeireviers Breisach rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Bei dem Anwesen handelte es sich um ein altes, bereits seit längerem Zeitraum unbewohntes Einfamilienhaus. Wie später ermittelt werden konnte, entzündete ein am Dachvorsprung angebrachter und eingeschalteter Halogenscheinwerfer durch die Hitzeentwicklung die hölzerne Dachverkleidung an der Gebäudeecke. Durch die Feuerwehr wurde das Dach im Brandbereich geöffnet und das Feuer vollständig gelöscht, womit eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Nicht zuletzt aufgrund der schnellen Entdeckung des Brandes hielt sich der entstandene Sachschaden in Grenzen. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell