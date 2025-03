POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Merdingen - Am Donnerstag, 20.03.2025, gegen 19:40 Uhr, wurde über Notruf ein brennendes Dach eines Einfamilienhauses in der Langgasse in Merdingen gemeldet. Rettungs- und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Merdingen sowie des Polizeireviers Breisach rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Bei dem Anwesen handelte es sich um ein altes, bereits seit längerem Zeitraum unbewohntes Einfamilienhaus. Wie später ermittelt werden konnte, entzündete ...

mehr