Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Traktor mit Anhänger befuhr am Samstag, 22.03.2025 gegen 16.15 Uhr ein 65 Jahre alter Mann die K 6597 von Lausheim kommend in Richtung Münchingen. Dieser beabsichtigte auf der Strecke nach links in einen Feldweg abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Anhänger und dem Krad, bei dem der 62 Jahre alte Motorradfahrer stürzte. Beim Sturz verletzte sich der 62-Jährige leicht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Am Traktor entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

