POL-E: Mülheim an der Ruhr: 17-Jähriger fährt Sportwagen und wird nach Verfolgungsfahrt hinter Altpapiercontainer gestellt

Essen (ots) - 45134 E.-Stadtwald: Am Freitagabend (24. Januar) touchierte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein KIA, eine 75-jährige Fußgängerin an der Frankenstraße / Habichtstraße und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen ging die Essenerin gegen 20:30 Uhr zu Fuß in Höhe der Habichtstraße über die ...

mehr