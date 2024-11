Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland

Grafschaft Bentheim - Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Reichspogromnacht im Landkreis Emsland und Landkreis Grafschaft Bentheim

Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Am 9. November 2024 fanden in mehreren Städten im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 statt.

Diese Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle und unterstrichen die Wichtigkeit des Erinnerns an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen.

In Lathen versammelten sich 23 Personen am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge, während in Meppen 120 Menschen am jüdischen Ehrenmal zusammenkamen. Ein Gedenkgottesdienst in Haren in der St.-Johanniskirche zog etwa 150 Teilnehmer an. In Haselünne fand ein Schweigemarsch mit rund 50 Teilnehmern statt, der an Stolpersteinen entlang zur evangelisch-lutherischen Kirche führte.

Zusätzlich gedachten in Bad Bentheim 75 Teilnehmer an der Synagogenstiege in der Wilhelmstraße. In Nordhorn fand eine mobile Gedenkveranstaltung mit 200 Teilnehmern statt, bei der Schüler der Oberschule Deegfeld und Bürgermeister Berling Beiträge leisteten. Neuenhaus versammelte 100 Teilnehmer in der Klinkhamerstraße für eine stationäre Gedenkveranstaltung.

In Lingen gab es einen Gedenkgottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche mit etwa 50 Personen sowie eine Kranzniederlegung am Lern- und Gedenkort Jüdische Schule, an der rund 80 Personen teilnahmen. Beide Veranstaltungen wurden durch eine sichtbare Polizeipräsenz begleitet, die von den Anwesenden ausdrücklich begrüßt wurde.

Alle Veranstaltungen fanden in ruhiger und besinnlicher Atmosphäre statt und unterstrichen die gemeinsame Verantwortung, die Erinnerung an die Gräuel der Reichspogromnacht wachzuhalten und für Toleranz und Menschlichkeit einzutreten.

