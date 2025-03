Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Schlägerei nach Fußballspiel

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Sonntag, 23.03.2025, kam es gegen 15:05 Uhr auf dem Sportplatz in Umkirch nach Abpfiff eines Kreisliga-A-Fußballspiels zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Spielern beider Mannschaften sowie vereinzelten Zuschauern. Nach Zeugenaussagen verlief die Partie bereits recht hitzig und gipfelte in der Schlussphase mit zwei Platzverweisen. Nach Spielende seien zwei Spieler in Streit geraten, wobei sich weitere Spieler und auch Zuschauer einmischten. Mehrere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt, darunter ein Spieler, der mit einer Kopfplatzwunde durch einen Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei rückte an und ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell