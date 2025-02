Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Frankfurter Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.02.2025/ Uhrzeit: 10:10 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Technisches Hilfswerk (THW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße alarmiert. Ein 84-jähriger Hagener war mit seinem Audi Q5 bei einem Parkmanöver aus unklarer Ursache frontal in ein Wohn- und Geschäftshaus gefahren und beschädigte dabei das Schaufenster eines Ausstellungsraumes und die Fassade des Gebäudes. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In dem Ausstellungsraum hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand aufgehalten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten das gesamte Wohngebäude, sperrten den Bereich ab und stellten zudem den Brandschutz sicher. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Gebäude gezogen und abgeschleppt. Zur Begutachtung des Schadens am Gebäude wurde ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks THW angefordert. Dieser konnte Entwarnung geben. Das Gebäude wurde nicht kritisch beschädigt, sodass in Folge alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Frankfurter Straße musste während des Einsatzes in diesem Bereich komplett gesperrt werden. Der Einsatz für die Feuerwehreinheiten aus Breckerfeld, Delle und Zurstraße endete nach etwa zweieinhalb Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

