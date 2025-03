Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht an Lichtzeichenanlage - hoher Sachschaden - Motorradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 10.40 Uhr, wurde ein an einer Lichtzeichenanlage wartender Jeep Grand Cherokee von einem vorbeifahrenden Motorrad beschädigt. Der 35-jährige Fahrer des Jeeps stand in der Freiburger Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Willi-Baumann-Straße, als ein unbekannter Motorradfahrer an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr um sich vorne einzureihen. Dabei beschädigte der vorbeifahrende Motorradfahrer mit seinem Krad die komplette Fahrzeugseite des Jeeps. Der etwa 50 Jahre alte Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Weil am Rhein fort. Er war mit einem hellen Motorrad mit einem französischen Kennzeichen unterwegs. Der Sachschaden an dem Jeep wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Motorrad geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell