Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung auf Kita-Gelände.

Lippe (ots)

Drei Gartenhäuser auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Wasserfuhr wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (12./13.06.2025) beschädigt. Unter anderem zerstörten die Unbekannten ein Fenster und ein Wasserabflussrohr an den Gartenhäuschen und brachen eine Tür auf. Sie richteten einen Sachschaden an, der auf rund 360 Euro geschätzt wurde. Das Kriminalkommissariat 5 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell