POL-LIP: Augustdorf. Brand von Mülltonnen.

Lippe (ots) - Drei Gartenhäuser auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Wasserfuhr wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (12./13.06.2025) beschädigt. Unter anderem zerstörten die Unbekannten ein Fenster und ein Wasserabflussrohr an den Gartenhäuschen und brachen eine Tür auf. Sie richteten einen Sachschaden an, der auf rund 360 Euro ...

