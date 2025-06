Polizei Paderborn

POL-PB: Schockanrufe gescheitert

Altenbeken (ots)

(bb) Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass wieder vor Schockanrufen im Kreis Paderborn.

Am Montagmittag, 02. Juni, erhielt ein 68-jähriger Mann gegen 12.08 Uhr gemeinsam mit seiner 66-jährigen Frau aus Altenbeken einen Schockanruf von unbekannten Tätern. Am Telefon meldete sich eine weinerliche weibliche Stimme. Die Betrügerin gab sich als Enkeltochter des Ehepaares aus. Sie erzählte, dass ihre Mutter, die Tochter des Ehepaars, einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Person gestorben. Die Tochter sitze nun in Haft. Die Eltern sollten eine Bürgschaft hinterlegen, damit sie wieder freikommt. Der Mann reagierte richtig. Er rief seine echte Tochter an, die ihm bestätigte, dass sie keinen Unfall hatte. Der Seniorin sagte dies der Telefonbetrügerin, die daraufhin das Gespräch sofort beendete. Im Laufe des Montags wurden der Polizei Paderborn ähnliche Betrugsanrufe aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet. Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei rät dringend dazu, sich nicht auf Gespräche mit den Betrugsanrufern einzulassen, sondern sofort aufzulegen und über die Notrufnummer 110 die Polizei zu verständigen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, bei den angeblich betroffenen Angehörigen anzurufen. Niemals sollten am Telefon Angaben zu Geld- oder Wertgegenständen im Haus oder zu persönlichen Daten mitgeteilt werden. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und andere Institutionen fordern am Telefon kein Geld. Umfassende Informationen sowie Präventionshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen hat die Polizei Paderborn unter der Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" zusammengestellt. Diese ist über den Link https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen erreichbar.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell