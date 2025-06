Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Autofahrerinnen bei Zusammenstoß verletzt

Delbrück (ots)

An der Kreuzung Paderborner Straße und Fichtenweg in Delbrück kam es am Dienstagvormittag, 03. Juni zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Smart, bei dem sich beide Fahrerinnen verletzten.

Gegen 07.50 Uhr war eine 70-jährige Ford-Fahrerin auf dem Fichtenweg unterwegs und wollte nach links auf die B64 auffahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer 33 Jahre alten Smart-Fahrerin, die die B64 in Fahrtrichtung Delbrück befuhr.

Zeugen leisteten erste Hilfe, bevor beide Frauen durch den Rettungsdienst versorgt und in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ungefähr 9.00 Uhr gesperrt. Es entstand en Schaden in Höhe von 17.000 Euro.

