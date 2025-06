Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall leicht verletzt

Borchen-Dörenhagen (ots)

(md) Am Montagabend, 02. Juni kam es auf der Kreuzung Kirchborchener Straße und Sternstraße in Borchen-Dörenhagen zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und ein LKW-Fahrer, bei der die Radfahrerin sich leicht verletzt.

Ein 11-jähriges Mädchen war gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Kirchborchener Straße in Fahrtrichtung Ebbinghausen unterwegs. Zeitgleich war der 44-jährige Fahrer eines Mercedes-LKW in derselben Richtung unterwegs. Das Mädchen beabsichtigte augenscheinlich, die Fahrbahn von links nach rechts zu überqueren, um in die Sternstraße einzubiegen. Beim Versuch, dem Kind auszuweichen, kam der LKW-Fahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und touchiert die Radlerin leicht. Das Mädchen, welches einen Helm trug, stürzte, verletzte sich leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell