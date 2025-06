POL-PB: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Salzkotten-Scharmede (ots) - (ivdh) Nach einem Einbruch in einen Büro-Container auf dem Feldweg Neuhäuser Weg in Salzkotten-Scharmede sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte am Samstag, 31. Mai, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, die Eingangstür des Containers, um in die Büroräume zu gelangen. Er durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, ...

