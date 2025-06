POL-PB: Einbruch in einen Büro-Container - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in einem Imbisscontainer, der auf dem Parkplatz neben der Barkhäuser Straße in Paderborn, Ortsteil Wewer steht, sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Samstag, 31.Mai, 23:00 Uhr, und Sonntag, 13:34 Uhr, eine Tür, um sich Zutritt in den Verkaufsraum zu verschaffen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte ...

