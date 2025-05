Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verlassen der Autobahn mit Motorrad gestürzt - 1 schwer Verletzter

Paderborn, B 1 (Salzkottener Straße) Höhe BAB 33 (ots)

hajos: Gegen 12:00 war ein 65-jähriger aus Plettenberg mit seinem Motorrad auf der Autobahn A 33 in Richtung Brilon unterwegs. An der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum verließ der Plettenberger die Autobahn, um über die B 1 in Richtung Salzkotten weiter zu fahren. Beim Einbiegen von der Ausfahrt auf den Beschleunigungsstreifen der B1 stürzte der 65-jährige in der dortigen Rechtskurve. Dadurch geriet er auf die Fahrbahn der B1, wo er gegen den VW Golf eines 77-jährigen Bochumers prallte, der dort ebenfalls in Richtung Salzkotten unterwegs war. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer, sodass er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des VW Golf sowie seine 75 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz erlitten eine Schock. Beide wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, sodass sie keinem Krankenhaus zugeführt werden mussten. Allerdings entstand an ihrem VW Golf ebenso wie an dem Motorrad des Plettenbergers wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme musste sowohl die B 1 in Richtung Salzkotten sowie betreffende die Ausfahrt der BAB 33 für 90 Minuten gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf ca. 16.000,-- EUR.

