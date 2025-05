POL-PB: Zusammenstoß zwischen 14-jährigem E-Scooter-Fahrer und einem Pedelecfahrer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in einen Imbiss, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus steht, sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Montag, 26. Mai, 22.15 Uhr, und Dienstag, 27. Mai, 08.15 Uhr, ein Fenster, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in ...

