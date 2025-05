Polizei Paderborn

POL-PB: Überholmanöver führte zum Sturz - schwer verletzte E-Bike-Fahrerin

Feldflur zwischen Lichtenau und Husen (ots)

(hajos) Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr eine 51-Jährige aus Husen mit ihrem E-Bike einen Feldweg vom Muchtweg aus in Richtung Heggeweg. Ca. 100 Meter vor dem Heggeweg vernahm sie ein sich von hinten näherndes Motorrad. Der Fahrer betätigte kurz die Hupe, verblieb aber zunächst noch hinter der Husenerin. Doch dann setzte dieser plötzlich zum Überholen an. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und sehr geringen Seitenabstand auf dem schmalen Feldweg an der E-Bike-Fahrerin vorbei. Diese erschrak sich dadurch dermaßen, dass sie stürzte und dabei schwer verletzte. Der Motorradfahrer hielt mehrere Meter nach dem Unfallort an und wandte sich nach der auf dem Boden liegenden Husenerin um. Danach setzte der Fahrer seine Fahrt aber zum Heggeweg fort und flüchtete auf diesem weiter in Richtung Lichtenau vom Unfallort. Nach erster Versorgung am Unfallort wurde die schwer verletzte Husenerin mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Paderborn zugeführt. Dort wurden mehrere Knochenbrüche festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer des Motorrades komplett schwarz gekleidet, bei seinem Motorrad handelte es sich um ein sogenanntes Cross-Bike. Die Polizei Paderborn bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des flüchtigen Motorradfahrers führen können. Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich unter der Tel. 05251-3060 bei der Polizei in Paderborn zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell