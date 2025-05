Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger von Lkw überrollt

Rohrbach (ots)

Am 27.05.2025 kam es gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Rohrbach. Ein 75-jähriger Mann wurde beim Überqueren der Hauptstraße von einem anfahrenden Lkw überrollt. Der Mann wurde schwerstverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Gutachter wurde mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell